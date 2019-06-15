القبض على 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالعبور والخانكة

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 22 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 22 عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقها وبنها والعبور والخانكة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 550 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و170 قرص مخدر، 500 جرام من مخدر الفودو، و70 جرام من مخدر الأستروكس ومبالغ مالية، و3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.