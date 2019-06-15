سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالعبور والخانكة

السبت، 15 يونيو 2019 12:43 م
القبض على 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالعبور والخانكة القبض على متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 22 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على  22 عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقها وبنها والعبور والخانكة، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 550 جرام من  الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و170 قرص مخدر، 500 جرام من مخدر الفودو، و70 جرام من مخدر الأستروكس ومبالغ مالية،  و3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


ضبط 22 عاطل

مواد مخدرة واسلحة

حملة امنية بالقليوبية

مدير امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 7076 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 15 يونيو 2019 11:59 ص

إصابة سائق فى مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب ببنها

السبت، 15 يونيو 2019 10:07 ص

القبض على 18 عاطلا فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بقها وبنها

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:30 م

تنفيذ 8101 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:46 م

ضبط 1299 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:59 م

ضبط 12 عنصرا إجراميا أخطرهم "اللص" بحوزتهم مخدرات وسلاح فى شبين القناطر

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:52 م

ضبط 1255 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 م

ضبط 30 عاطلا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية بالعبور والخصوص

الخميس، 13 يونيو 2019 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة