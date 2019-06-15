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القبض على عامل وراء سرقة 93 ألف من داخل خزينة محل هواتف فى الأزبكية

السبت، 15 يونيو 2019 04:30 م
القبض على عامل وراء سرقة 93 ألف من داخل خزينة محل هواتف فى الأزبكية القبض على متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة محل اكسسوارات هواتف محمولة فى الأزبكية و الاستيلاء على خزينة بداخلها 93 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من صاحب شركة لإكسسوارات الهواتف المحمولة بشارع الجلاء بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه ، ووجود بعثرة بمحتوياتها وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى 93 ألف جنيه، ولم يتهم  أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل 30 يعمل بمقهى كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة،  مقيم بمحافظة بور سعيد وله محل إقامة آخر بمحافظة البحر الأحمر - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة مسكن ".

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بور سعيد، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط (الخزينة الحديدية المستولى عليها، و30 ألف جنيه و حوالة بنكية بمبلغ 30 ألف جنيه باسم أحد الأشخاص - 3 هاتف محمول - مشغولات فضية عبارة "سلسلة – أنسيال" - كمية من الملابس - أجنة - جاكوش "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة") ، داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بمحافظة بور سعيد.

 

وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وقيامه بتحويل المبلغ المشار إليه نظير مديونية مستحقة عليه، وشرائه الهواتف المحمولة والمشغولات الفضية والملابس بمبلغ 21.200 ، وإنفاقه باقى المبلغ  المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.


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مباحث الازبكية

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