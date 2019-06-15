القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شقة سكنية فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث البساتين، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين، اثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة") وبحوزته (مبلغ مالى قدره 2400 جنيه- مفتاح سيارة "مجهول المصدر"- مفك).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بإسلوب "كسر الكالون" بإستخدام الأداة حيازته، واقر بإنفاقه مبلغ مالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه واقعة السرقة بعد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.