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القبض على عاطل وبحوزتة ربع كيلو هيروين وسلاح نارى فى الغربية

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 م
القبض على عاطل وبحوزتة ربع كيلو هيروين وسلاح نارى فى الغربية حبس - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وسلاح ناري خلال حملة أمنية.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمد شيحه معاون المباحث من ضبط  " محمد  ال "  وشهرته محمد مغورى وبحوزته ربع كيلو هيروين ، سلاح ناري  " بندقيه خرطوش "، 4 طلقات من نفس العيار ، ميزان حساس ، عدد وهاتفي محمول، مبلغ مالى حصيلة البيع.

 

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار ، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.

 

 

 


مباحث الغربية

سلاح ناري

هيروين

كفر الزيات

مركز كفر الزيات

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