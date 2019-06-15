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القبض على عاطلين وراء سرقة 3 أشخاص تحت تهديد السلاح وإصابتهم فى مدينة نصر

السبت، 15 يونيو 2019 04:31 م
القبض على عاطلين وراء سرقة 3 أشخاص تحت تهديد السلاح وإصابتهم فى مدينة نصر سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت مباحث القاهرة، القبض على عاطلين أثناء سرقتهم 3 اشخاص، بالاكراه تحت تهديد السلاح أثناء استقلالهم توك توك فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عاطل  18 سنة مقيم بدائرة القسم، وآخر 18 سنة "يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية"- مقيم بدائرة القسم ، وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة"اثناء استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة الأول، وشروعهما فى سرقة حقيبة بداخلها بعض الملابس وجواز سفر من كل من 3 مواطنين من رعايا إحدى الدول الأفريقية كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط  بحوزة المتهم الثانى، وحال مقاومة المجنى عليهم لهما  تعديا عليهم بالضرب محدثين إصابة إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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