الفريق التراس: الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعى للحكومة بأفضل المنتجات

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بزيارة وفد وزارة الصحة، لمقر الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ظهير صناعى قوى للحكومة المصرية، ويعمل على كافة المحاور، وذلك بمنتجات حديثة، وأسعار مميزة، بالإضافة لكافة الخبرات المتوفرة فى الهيئة.
وأكد الفريق التراس، أن الهيئة تضع دائما كافة الإمكانيات والخبرات لديها للاستفادة منها من قبل الحكومة وكافة الوزارات المعنية.
وأشار الفريق التراس، إلى أن العمل المشترك مع وزارة الصحة ممتد، وفى كثير من المجالات، مشيرا للعمل المشترك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتى للاستفادة من كافة إمكانيات الدولة.
بدورها، أكدت وزيرة الصحة، أن التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتى فى سبل تضفير الجهود لكافة مؤسسات الدولة، والعمل على الوصول لأفضل المنتجات التى تصنعها الهيئة.
وأضافت الوزيرة ، أنها تسعى فى شراكتها مع العربية للتصنيع، على وضع تصور لعدد من المنتجات المشتركة، يمكن الوصول بها للعالمية وليس مصر فقط، مشيرة إلى أن تلك المجالات ربما تكون التعامل مع النفايات الطبية، أو أجهزة الغسيل الكلوى.
أكدت وزيرة الصحة، ان التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتى فى سبل تضفير الجهود لكافة مؤسسات الدولة، والعمل على الوصول لافضل المنتجات التى تصنعها الهيئة.
واضافت وزيرة الصحة، انها تسعى فى شراكتها مع العربية للتصنيع، على وضع تصور لعدد من المنتجات المشتركة، يمكن الوصول بها للعالمية وليس مصر فقط، مشيرة الى ان تلك المجالات ربما تكون التعامل مع النفايات الطبية، او اجهزة الغسيل الكلوى.
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