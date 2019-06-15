الفريق التراس: الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعى للحكومة بأفضل المنتجات

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بزيارة وفد وزارة الصحة، لمقر الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ظهير صناعى قوى للحكومة المصرية، ويعمل على كافة المحاور، وذلك بمنتجات حديثة، وأسعار مميزة، بالإضافة لكافة الخبرات المتوفرة فى الهيئة.

وأكد الفريق التراس، أن الهيئة تضع دائما كافة الإمكانيات والخبرات لديها للاستفادة منها من قبل الحكومة وكافة الوزارات المعنية.

وأشار الفريق التراس، إلى أن العمل المشترك مع وزارة الصحة ممتد، وفى كثير من المجالات، مشيرا للعمل المشترك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتى للاستفادة من كافة إمكانيات الدولة.