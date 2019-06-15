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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 144.1 مليون ورقة بقيمة 710.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 131.2 مليون ورقة، بقيمة 599.5 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 8.5 مليون ورقة بقيمة 477.1 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 188.1 مليون ورقة بقيمة 402.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 32.9 مليون ورقة بقيمة 248.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 28.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 176.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 43.96 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 16.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 116.6 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 11.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 108.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.1 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 870 ألف ورقة منفذة بقيمة 4.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 4296 ورقة بقيمة  295 ألف جنيه.
 

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