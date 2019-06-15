سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 09:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعم خطة انسحاب قوات حفظ السلام من دارفور بحلول يونيو 2020

السبت، 15 يونيو 2019 09:00 ص
الصين تدعم خطة انسحاب قوات حفظ السلام من دارفور بحلول يونيو 2020 قوات حفظ السلام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الصين أنها تدعم الانسحاب المقرر لقوات العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (حفظ السلام) من دارفور في يونيو 2020.

 

وقال نائب مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" –في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم،السبت، "ترحب الصين بتقرير التقييم الاستراتيجي للعملية من جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث يشير إلى أن الوضع الأمني الكلي في دارفور مستقر ويقترح أنه ينبغي مواصلة الانسحاب".

 

وأضاف :"نأمل من أعضاء مجلس الأمن إيلاء أهمية إلى توصيات التقرير على أساس احترام إرادة الحكومة السودانية، ووضع ترتيبات مناسبة للتفويض المستقبلي للعملية للتأكد من أن المهمة ستكمل انسحابها في 2020".

 

وأشاد تاو بإسهامات العملية المختلطة في الحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور .لافتا إلى أن بلاده تدعم تمديد تفويضها حاليا، حيث ينتهي التفويض الحالي في 30 يونيو الجاري.

 

وأوضح أنه مع الجهود المشتركة من السودان والعملية المختلطة والشركاء الدوليين، تحسن الوضع في دارفور بشكل كبير في الأعوام الماضية، معتبرا أنه منذ النصف الثاني من 2018، عندما بدأت العملية تنفيذ خطة انتقالية تدريجية، يستمر الوضع في دارفور في الاستقرار، وهو ما يوضح بشكل كبير أن الحكومة السودانية لديها القدرة على تولي مسؤوليتها للحفاظ على السلام والأمن في دارفور.

 

وطالب المجتمع الدولي بمواصلة توفير المساعدة لدارفور من خلال القنوات الثنائية والتعددية من أجل تدعيم النتائج التي تحققت ودفع جهود إحلال السلام وإعادة الإعمار في المنطقة.

 

ودعا المبعوث الصيني إلى بذل المزيد من الجهود لتدعيم العملية السياسية في دارفور السودانية، معربا عن أمل بلاده مواصلة كل الأطراف ذات الصلة بدارفور ضبط النفس، مع تخلي كل الأحزاب المعارضة والمجموعات المسلحة التي لم تنضم إلى العملية السياسية عن الحل العسكري وحل النزاعات والخلافات من خلال الطرق السياسية مثل الحوار والتشاور، والعمل معا لحماية السلام والاستقرار في دارفور.

 

وشدد على أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على تسهيل عودة النازحين داخليا وتوطينهم، وأن الصين ترحب بالجهود المبذولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة بناء السلام وجهات أخرى لتوفير الدعم الضروري لبناء وتنمية دارفور.

 


الصين

دارفور

قوات حفظ السلام

نازحون

الامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية الروسية: مستعدون لتدريب 80 ضابطا من إفريقيا لبعثات حفظ السلام

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:22 ص

روسيا ترسل 30 عسكريا إلى إفريقيا الوسطى للانضمام إلى قوات حفظ السلام

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:25 م

مجلس الأمن يخفض عدد قوة حفظ السلام فى الصومال إلى ألف جندى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:53 م

روسيا تدعم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 100 مليون دولار

الخميس، 30 مايو 2019 10:59 ص

مقتل جندى نيجيرى من قوات حفظ السلام فى مالى

الأحد، 19 مايو 2019 09:50 ص

الخارجية تنشر "خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء مهام حفظ السلام"

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة