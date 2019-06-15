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الشرطة العراقية تضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

السبت، 15 يونيو 2019 03:49 م
الشرطة العراقية تضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء صواريخ-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

 

وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

 


العراق

صواريخ

سامراء

الشرطة العراقية

منصة صواريخ

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