الشرطة العراقية تضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

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أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.