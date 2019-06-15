الشرطة العراقية تضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.
وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.
مشاركة
أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.
وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة