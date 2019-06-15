السيطرة على حريق بمنزل بإحدى قرى الفرافرة فى الوادى الجديد دون إصابات

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق فى منزل، نتج عن ماس فى العداد الكهربى بقرية أبو هريرة فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدينة والإطفاء المحافظة يفيد تفحم بعض محتويات منزل بمركز الفرافرة دون خسائر بشرية.

وتبين اندلاع حريق فى منزل مكون من طابق واحد مبنى من الطوب اللبن على مساحة 300 متر مربع، بقرية أبو الهول بمركز الفرافرة، أسفر عن تفحم سقف المنزل وبعض الأثاثات الخشبية، والأجهزة الكهربائية دون خسائر بشرية.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب اندلاع الحريق ماس فى العداد الكهربى للمنزل، وتحرر المحضر رقم 567 إدارى مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.