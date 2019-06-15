سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمنزل بإحدى قرى الفرافرة فى الوادى الجديد دون إصابات

السبت، 15 يونيو 2019 01:34 م
السيطرة على حريق بمنزل بإحدى قرى الفرافرة فى الوادى الجديد دون إصابات حريق - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق فى منزل، نتج عن ماس فى العداد الكهربى بقرية أبو هريرة فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد. 

 

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدينة والإطفاء المحافظة يفيد تفحم بعض محتويات منزل بمركز الفرافرة دون خسائر بشرية

 

وتبين اندلاع حريق فى منزل مكون من طابق واحد مبنى من الطوب اللبن على مساحة 300 متر مربع، بقرية أبو الهول بمركز الفرافرة، أسفر عن تفحم سقف المنزل وبعض الأثاثات الخشبية، والأجهزة الكهربائية دون خسائر بشرية

 

وكشف محضر الواقعة، أن سبب اندلاع الحريق ماس فى العداد الكهربى للمنزل، وتحرر المحضر رقم 567 إدارى مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


حوادث الوادى الجديد

حريق منزل بالفرافرة

الدفاع المدني بالوادى الجديد

قرية ابوالهول بالفرافرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة