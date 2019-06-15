السيطرة على حريق بشقة سكنية فى العبور.. وإصابة 3 شباب بالاختناق

ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد عمران رئيس مدينة العبور، أنه فور تلقى البلاغ تم على الفور إبلاغ قوات الحماية المدنية التى دفعت بسيارتين إطفاء، للسيطرة على حريق بشقة سكنية بالدور الثالث، بمحلية 5 بالحى الأول بمدينة العبور، إلى جانب الدفع بسيارة إسعاف وسيارة للغاز، دون أية خسائر فى الأرواح.



وأوضح "عمران"، أنه حدثت 3 حالات اختناق لبعض الشباب الذين حاولوا إطفاء النيران لحين وصول سيارات الإطفاء، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 عامًا، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى وعمل اللازم لهم، وخروج الجميع وأصبحوا بحالة جيدة الآن.



حريق بشقة سكنية بالعبور (1)



حريق بشقة سكنية بالعبور (2)



حريق بشقة سكنية بالعبور (3)