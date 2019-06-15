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السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السبت، 15 يونيو 2019 07:43 ص
السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى

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زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.
 
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.
 
من جانبهم، توجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة فى قلوب ملايين المصريين.
 
وأضاف "راضى"، أن  الرئيس أجرى جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوى للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التى جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.
 
 
 

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اليوم السابع بلس

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