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السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 15 يونيو 2019 12:33 م
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "نصر .ع.ن" عاطل 22 سنة بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 ، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية  تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، كانت معدة للبيع.

بمواجهته، اعترف بالإتجار فى الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق .

 

 

 


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