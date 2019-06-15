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السجن 10 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب الخلاف على بيع المخدرات فى الحدائق

السبت، 15 يونيو 2019 11:47 ص
السجن 10 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب الخلاف على بيع المخدرات فى الحدائق محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل عاطل بسبب الخلاف على بيع المخدرات. 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد أبناء المنطقة متوفى نتيجة إصابته بسلاح أبيض وملقى فى أحد الشوارع.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد صديقه، فى وصلة مزاح تحولت إلى مشاجرة بسبب بيع المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


جنايات القاهرة

محكمة عابدين

يقتل صديقه فى حدائق القبة

تجارة المخدرات

جريمة قتل

جرائم المخدرات

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