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الرئيس الإيرانى يعلن مواصلة تقليص التزامات بلاده فى الاتفاق النووى

السبت، 15 يونيو 2019 09:34 ص
الرئيس الإيرانى يعلن مواصلة تقليص التزامات بلاده فى الاتفاق النووى الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان، إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب "مؤشرات إيجابية" من الأطراف الموقعة الأخرى.

 

وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.

 

وقالت طهران في مايو، إنه إذا لم تتكفل القوى العالمية بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.

 


ايران

الرئيس الإيرانى

حسن روحانى

الاتفاق النووى

روسيا

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