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الرئيس الأوكرانى يعرب عن ثقته من إطلاق روسيا لسراح البحارة الأوكرانيين

السبت، 15 يونيو 2019 09:22 ص
الرئيس الأوكرانى يعرب عن ثقته من إطلاق روسيا لسراح البحارة الأوكرانيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع عائلات البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا عقب حادث مضيق كيرتش لانتهاكهم الحدود الروسية عن ثقته في إطلاق سراحهم الوشيك والعودة إلى الوطن.

 

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدره المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية:" نحن على ثقة من أن الخطوات التي نتخذها الآن ستمنحنا قريبًا الفرصة لإعادة البحارة ".

 

يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش..وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.

 

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز.

 


روسيا

اوكرانيا

الرئيس الاوكرانى

البحر الاسود

بوتين

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