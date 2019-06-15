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الرئاسة الفلسطينية : الشعب الفلسطينى أسقط "الصفقة" الأمريكية

السبت، 15 يونيو 2019 01:01 م
الرئاسة الفلسطينية : الشعب الفلسطينى أسقط "الصفقة" الأمريكية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة : إن الخطة الأمريكية تعثرت وتغير اتجاهها والسبب أن الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس الواضح من القدس واللاجئين والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أبوردينة ، في بيان له اليوم السبت، أن أرض فلسطين مسكونة بالتاريخ والتراث والدين والقدس تمثل الروح لهذا الوجود المقدس . لافتا إلى تراجع الموقف الأمريكي من صفقة القرن التي قد تصبح وثيقة خارجة عن القانون الدولي والشرعية العربية.

 

وتابع : أن موقف الرئيس عباس في قمم مكة ووحدة الموقف الفلسطيني والإجماع العالمي على الحفاظ على حل الدولتين والقانون الدولي هو نتيجة هذا الخط السياسي، حيث لا يمكن تجاهل إرث الذين خاضوا النضال، فذلك هو جوهر الخط الوطني المتواصل للتاريخ عبر كل العصور.

 

وقال أبوردينة: "إن هدف الوثيقة الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس الشرعية الدولية؛ الأمر الذي سيؤدي حتما إلى طريق مسدود". مضيفا أن على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ألا يجربوا حلولا جربت وفشلت عبر الأعوام السبعين السابقة، خاصة أنه منذ 29/ 11/ 2012 عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية عضواً مراقباً، كان ذلك نهاية لخطط الاستعمار والذي بدأ بوعد بلفور وحتى هذه اللحظة من خلال صفقة ولدت ميتة.

 


فلسطين

اسرائيل

صفقة القرن

القدس

امريكا

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