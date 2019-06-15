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التمثيل التجارى: 329% زيادة فى الصادرات البترولية لأمريكا خلال 2018

السبت، 15 يونيو 2019 11:07 ص
التمثيل التجارى: 329% زيادة فى الصادرات البترولية لأمريكا خلال 2018 صادرات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت بيانات التمثيل التجارى ارتفاع الصادرات المصرية البترولية المصرية لأمريكا بنسبة 329% لتسجل 822 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 191 مليون دولار خلال عام 2017.

فى سياق متصل سجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 14.8% لتسجل 1.6 مليار دولار 2018، مقابل 1.4 مليار دولار 2017، وحققت صادرات "الكويز" 877 مليون دولار بزيادة 16.8% عن عام 2017.

وبلغ إجمالى الصادرات المصرية لأمريكا "بترولية وغير بترولية" 2.5 مليار دولار خلال 2018 مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2017، فى حين سجلت واردات مصر 5.05 مليار دولار 2018 مقابل 3.9 مليار دولار 2017 بنسبة ارتفاع 26.6%.


التمثيل التجارى

صادرات مصر

صادرات مصر لامريكا

اخبار الاقتصاد

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