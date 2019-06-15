التمثيل التجارى فى بروكسل: مباحثات مصرية-أوروبية لمكافحة الغش التجارى

كتب إسلام سعيد

شارك وفد عالى المستوى من وزارة التجارة والصناعة، برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة، والوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس مكتب التمثيل التجارى فى بروكسل، والسكرتير الأول التجارى محمد وحيش، فى الاجتماعات التى نظمتها المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة من 11-13 يونيه فى مدينة بروكسل.

ناقش الوفد المصرى التعاون فيما بين دول الاتحاد من أجل المتوسط فى مجال الصحة النباتية وكيفية توفيق التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام، كما عقد الوفد اجتماع آخر لبحث التعاون فى مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجارى والسلع المقلدة، والتى تؤدى إلى الإضرار بالصناعات المحلية الجادة، كما شارك الوفد يوم 13 يونيو فى اجتماع مسئولى التجارة لدول الإتحاد من أجل المتوسط تمهيدا لعقد الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة دول الإتحاد ومن بينها مصر والمزمع عقده بنهاية هذا العام.

وناقش اجتماع كبار مسئولى التجارة، بحسب بيان صحفى، عدد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ اليورو متوسطية وكذا خطة العمل الخاصة لمكافحة الغش والقرصنة والسلع المقلدة، كما ناقش الاجتماع أيضا تطور آلية تيسير التجارة والاستثمار بين دول الإتحاد إلى جانب التعاون القطاعى فى ملفات الصحة النباتية والنفاذ إلى الأسواق والتجارة الإلكترونية والتعاون التجارى الإقليمى متضمنا اتفاق أغادير.

وأكد رئيس المكتب التجارى فى بروكسل، أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العوائق التى تواجه المصدر المصرى الجاد، وتهدف إلى فتح مزيد من فرص النفاذ للأسواق لخدمة أغراض تنمية الصادرات واستدامتها، اعتمادا على آليات توفيق التشريعات بين دول الاتحاد من اجل المتوسط بالشكل الذى يحقق هذه النتائج.