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التزكية تحسم مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية

السبت، 15 يونيو 2019 03:38 م
التزكية تحسم مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية انتخابات الغرف التجارية - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية، أن التزكية حسمت مقاعد أعضاء مجلس الإدارة الجديد،  وهم 8 أعضاء بينما  في انتظار قرار وزير التجارة في تعيين 8 آخرين، ليصبح المجلس 16 عضو مناصفة بين معين ومنتخب .

وأكد أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة الغرفة و الفائز بالتزكية، أن الأعضاء الفائزين هم  كلا من محمد الزاهد ، عبدالحميد عطالله ،و وديع انطوان ، عبدالسلام عوض ،علي الباز ، حسن محمدي ، علاء عبدالحميد .

يذكر أن  هناك زيادة فى أرقام الذين سددوا الاشتراك السنوى للغرفة ليصل عددهم إلى 37 ألف تاجر حتى آخر ديسمبر 2018  ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات من إجمالى 160 ألف تاجر المقيدين بالغرفة، حيث أن الانتخابات التى كانت ستجرى من خلال 9 لجان بالمراكز من 16 مركزا بالمحافظة منها 3 لجان بمقرالغرفة بالزقازيق، بالإضافة للجان بمراكز فاقوس وأبو كبير وديرب نجم ومنيا القمح وأبو حماد وبلبيس والعاشر من رمضان.

 


الشرقية

الغرفة التجارية بالشرقية

انتخابات الغرفة التجارية

نتائج انتخابات الغرفة التجارية

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