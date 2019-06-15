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التخطيط تواصل استعراض أوجه التعاون مع الداخلية بشأن الخدمات المرورية

السبت، 15 يونيو 2019 11:02 ص
التخطيط تواصل استعراض أوجه التعاون مع الداخلية بشأن الخدمات المرورية غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى
كتبت - هبة حسام

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استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أحد الخدمات المرورية المستحدثة، والتى تمت نتيجة للتعاون المثمر بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة، حيث تمت الإشارة إلى خدمة إلغاء أكشاك التأمين فى نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكترونى للمركبات.

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن كافة الخدمات التى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها أو التعاون فى تنفيذها تأتى بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى لكل خطط التنمية هو المواطن، متابعة أن الخدمات المرورية خاصة تستحوذ على أهمية كبيرة لدى المواطنين وتيسير عملية الحصول عليها أصبح ضرورة ملحة.

وأشارت الوزارة، إلى أن كل الخدمات المقدمة تأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومحاورها المختلفة، لافتة إلى أن الخدمة المستحدثة ضمن الخدمات الخاصة بمنظومة المرور، والتى ساهمت فيها وزارة التخطيط تضمنت خدمة الاستغناء عن أكشاك التأمين فى نطاق الوحدات المرورية، فى مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص.

ولفتت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى،  أنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور، لتقليل عدد الأكشاك والمنافذ وكذلك تسهيلا على المواطنين وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة، مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة هو تقليل عدد المنافذ والأكشاك التى تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم فى منع التكدس والزحام.

و يُشار إلى أن التعاون بين الوزارتين أثمر كذلك عن تفعيل الملصق الإلكترونى للمركبات والذى يتيح مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكى والردع لمرتكبى حوادث سرقة السيارات كما يساعد فى تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التى قد يحدث تلاعب فى بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق على السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أصدرت مؤخراً تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك بينها وبين هيئة النيابة العامة  فى مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين حيث أشار التقرير إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع النيابة العامة بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية، المتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات، وتشمل الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.

كما أتاحت الوزارة كذلك التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أنظمة أجهزة المحمول المختلفة.


وزارة التخطيط

التخطيط

اخبار الاقتصاد

الاصلاح الادارى

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