سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 09:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التخطيط" تشهد دخول 100 شاب لمجال ريادة الأعمال بـ20 مشروع مبتكر

السبت، 15 يونيو 2019 09:23 م
"التخطيط" تشهد دخول 100 شاب لمجال ريادة الأعمال بـ20 مشروع مبتكر الدكتوة غادة خليل
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن الدفعة الأولى من طلاب المشروع، الذين شهدت وزارة التخطيط تخرجهم اليوم، يبلغ عددهم 100 شابا وفتاة، نجحوا فى تقديم 20 مشروعا مبتكرا.

وأضافت "خليل" خلال كلمتها بمؤتمر وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع رواد 2030 "برنامج اتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، أنه حتى الآن تم اطلاق 17 مبادرة تحت منصة المشروع، علاوة على، توفير 312.5 ألف فرصة لتأهيل رواد للأعمال، و 9 حاضنات، وكل ذلك من خلال 24 شراكة مع جهات وجامعات مختلفة.

IMG-20190615-WA0038
جانب من اللقاء 

وأكدت مدير مشروع رواد 2030 قائلة: "إنه بالرغم من أن المشروع قطع شوطا كبيرا وخطى ثابتة على الطريق الصحيح، إلا أن أمامنا طريق واضح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار"

وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة غادة خليل، إلى أنه بالتوازى مع تنفيذ محاور مشروع رواد 2030، والقائم على 3 منح مع "الجامعة الأمريكية، جامعة كمبريدج، الجامعة الألمانية"، تم إطلاق حملة توعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى المدارس والجامعات المصرية، وهى حملة ابدأ مستقبلك، والتى تم من خلالها تدريب 301.4 ألف طالب من بينهم 4100 طالب ب 8 جامعات.

IMG-20190615-WA0037

 

 


رواد 2030

وزارة التخطيط

ريادة الاعمال

مشروع رواد

حملة ابدأ مستقبلك

الجامعة الامريكية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير "رواد 2030": 30 ألف شاب تقدموا للمشروع ووضعنا معايير جادة لاختيارهم

السبت، 15 يونيو 2019 06:53 م

بدء مؤتمر وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"

السبت، 15 يونيو 2019 06:44 م

التخطيط تواصل استعراض أوجه التعاون مع الداخلية بشأن الخدمات المرورية

السبت، 15 يونيو 2019 11:02 ص

"التخطيط" تشهد تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 ص

التخطيط تختتم الورشة التدريبية لتأهيل المدربين حول التنمية المستدامة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:45 ص

انشاء محطة "الزعفرانة" و "الضبعة" أبرز مشروعات الحكومة فى الكهرباء

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة