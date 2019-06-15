"التخطيط" تشهد دخول 100 شاب لمجال ريادة الأعمال بـ20 مشروع مبتكر

كتبت- هبة حسام

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن الدفعة الأولى من طلاب المشروع، الذين شهدت وزارة التخطيط تخرجهم اليوم، يبلغ عددهم 100 شابا وفتاة، نجحوا فى تقديم 20 مشروعا مبتكرا.

وأضافت "خليل" خلال كلمتها بمؤتمر وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع رواد 2030 "برنامج اتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، أنه حتى الآن تم اطلاق 17 مبادرة تحت منصة المشروع، علاوة على، توفير 312.5 ألف فرصة لتأهيل رواد للأعمال، و 9 حاضنات، وكل ذلك من خلال 24 شراكة مع جهات وجامعات مختلفة.



جانب من اللقاء

وأكدت مدير مشروع رواد 2030 قائلة: "إنه بالرغم من أن المشروع قطع شوطا كبيرا وخطى ثابتة على الطريق الصحيح، إلا أن أمامنا طريق واضح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار"

وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة غادة خليل، إلى أنه بالتوازى مع تنفيذ محاور مشروع رواد 2030، والقائم على 3 منح مع "الجامعة الأمريكية، جامعة كمبريدج، الجامعة الألمانية"، تم إطلاق حملة توعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى المدارس والجامعات المصرية، وهى حملة ابدأ مستقبلك، والتى تم من خلالها تدريب 301.4 ألف طالب من بينهم 4100 طالب ب 8 جامعات.