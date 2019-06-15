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التحقيق مع شخص أجنبى الجنسية للاتجار فى العملة بالإسكندرية

السبت، 15 يونيو 2019 06:51 م
التحقيق مع شخص أجنبى الجنسية للاتجار فى العملة بالإسكندرية حجز - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حجز شخص أجنبى الجنسية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير مشروع في النقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، سبق اتهامه فى 2 قضية "إيصال أمانة، تبديد"، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
 
وتبين من التحريات أنه يوجد تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
 
تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى 40,000 دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندريه

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