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التحفظ على زيوت فاسدة ضبطت بحوزة تاجر فى إمبابة وعرضها على لجنة مختصة لفحصها

السبت، 15 يونيو 2019 03:47 م
التحفظ على زيوت فاسدة ضبطت بحوزة تاجر فى إمبابة وعرضها على لجنة مختصة لفحصها زيوت فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بالتحفظ على كمية من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها بحوزة تاجر بإمبابة وعرضها على لجنة صحية مختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم جمع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، وأعاد تنقيتها وتعبئتها وبيعها لأصحاب المحلات بإمبابة، وضبط بحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للإستهلاك الآدمى.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "حسن. ع" تاجر مواد غذائية، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، وتنقيتها وإعادة بيعها لأصحاب المحلات بإمبابة.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة نقل بإمبابة، وبحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للإستهلاك الآدمي.


زيت فاسد

غش تجارة

مصنع شيبسي

إمبابة

سلع فاسدة

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