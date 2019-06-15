البترول: الشركات المصرية جاهزة للمساهمة فى خطط لبنان لتنفيذ مشروعات القطاع

كتبت - مروة الغول

بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، مع بندى بستانى وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية بحضور السفير المصرى نزيه النجارى، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز، وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال، وسبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات مشتركة في مجال البترول والغاز في ضوء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في بيروت الشهر الماضى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين والتي تم الاتفاق خلالها على دعوة شركات البترول والغاز المصرية التي تعمل في مجال البنية التحتية وتنفيذ المشروعات للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع البترول في لبنان.

وأوضحت وزارة البترول، أن التعاون مع لبنان في مجالات الطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة يمثل أولوية لمصر في ضوء العلاقات والروابط السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين، وأنه ناقش مع الوزيرة اللبنانية تطورالجهود اللبنانية الجارية في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى في مياهها الإقليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وان شركات البترول المصرية جاهزة للمساهمة في خطط لبنان لتنفيذ مشروعات البترول والغاز.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة اللبنانية اهتمام الجانب اللبناني بدعم أواصر العلاقة مع مصر في أنشطة البترول والغاز في ضوء الخبرات المصرية المتراكمة في كافة أنشطة الصناعة وخاصة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات .