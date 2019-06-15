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البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء الوجوه بشبرا

السبت، 15 يونيو 2019 08:57 ص
البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء الوجوه بشبرا البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء الوجوه بشبرا
كتبت ــ سارة علام

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية اليوم، طقس تدشين مذابح كنيسة القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب، بكنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، حيث دُشِن المذبح الرئيس على اسم القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب بينما حمل المذبح البحري اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.
 
ويدشن قداسة البابا كنيستين أخريين داخل الكنيسة وهما كنيستي، السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى الأسود.
 
يشارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، كلا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل اخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.
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