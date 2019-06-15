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البابا تواضروس عن "العذراء" الوجوه: الكنيسة صانعة سلام وفرح نبنيها من محبة القلوب

السبت، 15 يونيو 2019 03:34 م
البابا تواضروس عن "العذراء" الوجوه: الكنيسة صانعة سلام وفرح نبنيها من محبة القلوب البابا تواضروس الثانى بكنيسة العذراء الوجوه
سارة علام

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وصف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم تدشين الكنيسة بالخطوة الأخيرة فى عمرها لتكتمل صورتها النهائية مؤكدا أن كنيسة العذراء الوجوه بشبرا قد بلغت من العمر 66 عاما.

وخصص البابا تواضروس عظته خلال تدشين كنيسة العذراء بشبرا اليوم عن الثمار في حياة الكنيسة  وهى المحبة والفرح والسلام فالكنيسة هي بيت المحبة ونبع الفرح و صانعة السلام

وقال البابا أن الكنيسة هى صانعة الفرح والسعادة وبيت الله فاليوم نحتفل فيها بعيد حلول الروح القدس فى صلوات العشية وهي مجتمع تضم من يحبون الله حتى أن الله أظهر محبته لنا ليس بالكلام بل بالفعل و العمل مضيفا:في الكنيسة نمارس محبتنا لله ونوجه أعيننا تجاه الشرق أي تجاه مصدر النور.

واستكمل البابا تواضروس: الكنيسة بيت المحبة نمارس فيها المحبة وقبلة السلام تنشأ من قلب محب الله يحبنا ونحن نحب بعض ونحب الآخرين ويصير عمل المحبة فعال ويصير الإنسان مشددًا: احرصوا على المحبة التي تشمل الجميع فالكنيسة تبني من محبة القلوب

 


العذراء الوجوه

البابا تواضروس الثانى

كنيسة العذراء الوجوه بشبرا

البابا يدشن كنيسة العذراء الوجوه

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