الإفتاء: "مانيكير" السيدات لا يؤثر فى صحة الوضوء بشرط.. تعرف عليه

كتب على عبد الرحمن

حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الجدل حول حكم استخدام المرأة طلاء الأظافر "المانيكير" وتأثيره على صحة الوضوء.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الأيدى إلى المرافق ركن من أركان الوضوء، ويجب أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأوضح ممدوح، خلال الفيديو، أنه فى حال وجود شيء على اليد يمنع وصول الماء إلى أى جزء منها، فهذا يعنى أن غسل اليدين لم يتم، وبالتالى لم يتم ركن من أركان الوضوء، وهذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر "المانيكير"، الذى يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالى يكون هناك إشكالًا فى تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الوضوء.

وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أنه مع التقدم العلمى فى مواد ومستحضرات التجميل، فأصبح يمكن للمرأة الاستمتاع بهذه الزينة "المانيكير"، فى حدود المسموح لها به، وفى الوقت ذاته لا يؤثر على صحة أظافرها ولا صحة عباداتها، حيث أصبح هناك نوعًا جديدًا من طلاء الأظافر "المانيكر"، يسمح بنفاذ الماء والهواء، وبالتالى يسمح للمرأة الجمع بين التجمل المباح والعبادة الصحيحة، التى لا خلاف فى صحتها بين العلماء، كما أن هناك نوع آخر من طلاء الأظافر الذى يمكن للمرأة أن تقشره بيديها متى أرادت.