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الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

السبت، 15 يونيو 2019 02:39 م
الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج حكم إعدام - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد نجدى، وأمانة سر خالد سلامة، وبإجماع الآراء، إعدام 3 متهمين شنقا، فيما برأت 5 آخرين، وذلك فى الاشتباكات بين عائلتى "الطرامنة والشواخين" بنجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج عقب تجدد خصومة ثأرية مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا، بإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وبالفحص تبين من التحريات أن المشاجرة بين عائلتى الطرامنة والشواخين داخل أرض زراعية، لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

خلافات بين عائلتين

اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

اليوم السابع بلس

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