"الأوقاف" تبدأ برنامج تدريب الأئمة والإداريين على الحاسب الآلى

بدأت وزارة الأوقاف، البرنامج التدريبى لأول دفعة من الأئمة والإداريين على الحاسب الآلى ومواقع التواصل الاجتماعى والتسويق الرقمى بأكاديمية الأوقاف فى أكتوبر.

وانطلقت الدورة اليوم السبت لتستغرق مدة شهر بواقع 96 ساعة تدريبية مستمرة ضمن خطة الوزارة للتأهيل والتطوير، وتهيئة الكوادر قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتزامن برنامج التدريب مع اختبار موظفى الديوان العام فى العام فى الحاسب الآلى لتقييم مستواهم قبيل النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتدريبهم للعمل على البرامج المحاسبية لتطوير مستواهم.

وانهت وزارة الأوقاف، حصر موظفى الديوان العام للوزارة بمقرها الحالى بباب اللوق، وموظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقره بجاردن سيتى، وموظفى ديوان عام هيئة الأوقاف بمقرها الحالى بميدان الدقى، لنقل الوزارة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن الخطة نقل 40% من موظفى ديوان عام وزارة الأوقاف، البالغ عددهم ألفى موظف، يشترط إجادتهم للحاسب الآلى، وتميزهم بحسن المظهر، وإجادتهم لاستخدام وسائل الاتصال والتواصل، ويفضل ويشترط فى البعض إجادة اللغات الأجنبية.

وتبحث الأوقاف خطة نقل مالا يقل عن 700 موظف، من الدواوين الثلاثة الحالية، إلى ديوان جديد وموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب شروط واختبارات معينة تنتهجها منذ 3 سنوات للتصنيف وتدريجهم حسب الكفاءة واستخدامات الحاسب الآلى والمظهر والسلوك الوظيفى.

ويعمل الديوان الجديد فى اعتماد وتنفيذ القرارات بنظام الإحالة المحاسبية وعبر شبكات الحاسب الآلى بعيدا عن العمل بالاوراق، حيث تتسلم وزارة الآثار المبنى القديم الذى يعد اقدم مبنى أنشأ فى عهد الخديوية ليكون وزارة.

وتنوى الأوقاف، نقل أبرز موظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البالغ عددهم 300 موظف، تم ترشيح 200 موظف منهم للنقل بقوائم أولية تضم كافة موظفى الدواوين العامة والبالغ عددهم 3000 موظف، منهم 800 موظف بهيئة الأوقاف تم الاتفاق على نقل 10% منهم إلى المقر الجديد.



وسيكون المقر الجديد أول مبنى موحد للأوقاف "وزارة – هيئة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" فى تاريخ الأوقاف، لإدارة 180 ألف مسجد، و200 ألف موظف، 250 ألف فدان وقفى، و120 ألف شقة سكنية ومحلات تجارية، هى مجموع ممتلكات الأوقاف، و23 شركة وبنك مملوكة أو بعض أسهمها مملوكة للأوقاف فى ثروة تقدر أصولها بتريليون و37 مليار جنيه.