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الأنبا رافائيل يفتتح الدورة الرابعة للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة

السبت، 15 يونيو 2019 10:14 م
الأنبا رافائيل يفتتح الدورة الرابعة للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة
سارة علام

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افتتح الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة الدورة الرابعة لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة، وألقى الأسقف محاضرتين دارتا حول موضوعى التسليم الرسولى والصلاة على الراقدين، وفى ختام اليوم تم تكريم الأوائل وتسليم الشهادات الناجحين بالدورة المنتهية والتى حملت عنوان "الثالوث".

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دورات دراسية متدرجة فى اللاهوت الأرثوذكسى كمدخل تمهيدى، لمن لديهم الرغبة فى الالتحاق بالكليات الإكليريكية ومعهدى الدراسات القبطية والرعاية.

 


انبا رافائيل

الكنيسة

دراسات لاهوتية

كنائس وسط القاهرة

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