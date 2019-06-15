سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 08:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

 

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفت إلى معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 

القاهرة 24 35 
شبين الكوم 23 34 
طنطا 22 33 
دمنهور 22 31 
الإسكندرية 23 29 
بلطيم 23 29 
مطروح 21 29 
السلوم 20 30 
سيوة 26 37 
بورسعيد 22 29 
دمياط 23 28 
الزقازيق 21 34 
الإسماعيلية 20 35 
السويس 22 34 
العريش 20 30 
رفح 20 30 
رأس سدر 25 35 
نخل 17 34 
نويبع 25 35 
طابا 22 33 
كاترين 16 28 
الطور 25 36 
شرم الشيخ 27 36 
الغردقة 27 36 
مرسى علم 28 34 
الفيوم 23 36 
بنى سويف 23 36 
المنيا 23 36 
أسيوط 25 37 
سوهاج 25 38 
قنا 26 38 
الأقصر 27 38 
أسوان 28 39 
أبوسمبل 25 38 
الوادى الجديد 26 40 
شلاتين 24 36 
ابو رماد 24 35 
حلايب 28 33 
رأس حدربة 26 32 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 30 42 
المدينة 26 41 
الرياض 30 45 
المنامة 34 41 
أبوظبى 30 41 
الدوحة 32 45 
الكويت 30 48 
دمشق 15 33 
بيروت 22 27 
عمان 17 30 
القدس 18 27 
غزة 20 28 
بغداد 28 46 
مسقط 31 38 
صنعاء 16 30 
الخرطوم 27 40 
طرابلس 22 31 
تونس 20 30 
الجزائر 16 23 
الرباط 11 22 
نواكشوط 22 30 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 15 27 
اسطنبول 21 28 
إسلام آباد 24 40 
نيودلهي 29 43 
جاكرتا 24 32 
بكين 19 32 
كوالالمبور 25 33 
طوكيو 18 24 
أثينا 23 34 
روما 18 33 
باريس 12 22 
مدريد 12 25 
برلين 18 32 
لندن 11 18 
مونتريال 14 19 
موسكو 13 23 
نيويورك 16 25 
واشنطن 16 26 


الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

حاله الجو

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة