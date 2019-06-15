اعرف ذراعك بيتكون من إيه وحافظ عليه من الإصابات

كتبت هند عادل

الذراع من أعضاء الجسم الأكثر تعقيدًا والمستخدمة بشكل متكرر، ويتكون من مجموعة من العظام والعضلات والأعصاب والأوعية التى تساعده على القيام بوظائفه المهمة، حسبما ذكر موقع "healthline".

مما يتكون الذراع

يتكون كل ذراع من أربعة أجزاء رئيسية:

الذراع العلوية.

الساعد.

المعصم.

اليد.

الذراع العلوية

يشمل الجزء العلوى من الذراع الكتف وكذلك المنطقة الواقعة بين مفصل الكتف والمرفق وتشمل:

لوح الكتف.

الترقوة.

عظم العضد.

يحتوى الذراع العلوى أيضًا على عدة مفاصل وهى:

المفصل الأخرمي الترقوي.

مفصل الحقاني العضدي.

مشترك القصية الترقوية.

الساعد

الساعد هو المنطقة الواقعة بين مفصل الكوع والمعصم عظمتان رئيسيتان هما نصف القطر والزند:

نصف القطر

يقع نصف القطر على جانب الساعد الأقرب إلى الإبهام يدور حول الزند ويمكن أن يغير موضعه اعتمادًا على كيفية تحريك اليد هناك العديد من العضلات المرتبطة بنصف قطر والتي تساعد في حركة مفاصل الكوع والرسغ والأصابع.

عظم الزند

يعمل الزند بالتوازى مع نصف القطر تقع على جانب الساعد الأقرب إلى الإصبع الخنصر على عكس نصف القطر فإن الزند ثابت ولا يتغير.

مفصل الكوع

مفصل الكوع هو المكان الذي يتصل فيه عظم العضد في الذراع العلوي بنصف قطر وعظام الزند في الساعد.

مشاكل الذراع المشتركة

نظرًا لأن اثنين من أكثر أجزاء الجسم استخدامًا بشكل كبير فإن الأذرع عرضة لمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية وهى:

إصابات العصب

يمكن إصابة أعصاب الذراع بعدة طرق مثل التمدد أو القرص أو القطع يمكن أن تحدث هذه الإصابات ببطء مع مرور الوقت أو بسرعة بسبب نوع من الصدمات.

أعراض إصابة عصب الذراع:

ألم يمكن أن يكون في موقع الإصابة أو في أي مكان على طول العصب.

ضجة كبيرة من الخدر أو الوخز في الذراع أو اليد.

ضعف في أو حول المنطقة المصابة.

الكسور

يحدث الكسر عندما تتصدع العظام أو تنكسر بسبب إصابة أو صدمة يمكن كسر أي عظم في الذراع العلوية أو الساعد.