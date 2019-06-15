اعرف جسمك.. ما هى درجة حرارة دم الإنسان والمدة التى يتم الاحتفاظ بها

كتبت إيناس البنا

تبلغ درجة الحرارة الطبيعية لدم الإنسان حوالى ٣٧.٥ درجة مئوية، والمعروفة أيضًا باسم "حرارة الدم".

وعلى الرغم من أن درجة الحرارة تتقلب بقدر درجة واحدة خلال اليوم، يقترب الدم من الجلد ليقتطع من الحرارة الزائدة، والأوعية الدموية تتقلص لسحب مزيد من حرارة الجسم إلى الداخل عندما يصبح الجسم باردًا للغاية.

يولد نشاط العضلات مزيدًا من الحرارة في الجسم ويبقي الجسم دافئًا، ووفقا لتقرير موقع "reference" فهذا هو السبب في ارتعاش البشر قسرا.

ويمكن قياس درجة حرارة الجسم، وبالتالي درجة حرارة الدم بعدة طرق، وتعد الطريقة الأكثر شيوعا هى عن طريق الفم أو الإبط، كما يمكن أيضًا قياس درجة الحرارة على الأذن أو الجبهة أو المستقيم.

عندما يتم تخزين الدم بعد أن يتبرع شخص به، في مركز لجمع الدم عند درجة حرارة ٥ درجة مئوية، لمدة تصل إلى 42 يومًا في مكان بارد حتى يتم احتياج الدم، كما يتم تخزين الصفائح الدموية فى درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى ٥ أيام، يتم تجميد بلازما الدم وتخزينها لمدة تصل إلى عام واحد.