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اشتباكات بين أفراد أمن شركة خاصة وأنصار المرشحين بانتخابات غرفة القاهرة التجارية

السبت، 15 يونيو 2019 05:53 م
اشتباكات بين أفراد أمن شركة خاصة وأنصار المرشحين بانتخابات غرفة القاهرة التجارية انتخابات الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد

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شهدت انتخابات غرفة القاهرة التجارية اشتباكات بالأيدى بين أفراد شركة الأمن، ومندوبين المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة الغرفة، بسبب محاولتهم الدخول لقاعات التصويت عقب إغلاق باب التصويت، وبدء الفرز.

وقام أفراد الأمن بإخلاء محيط قاعات التصويت فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لفض الاشتباك الذى استمر لدقائق.

وشهدت انتخابات غرفة القاهرة، إقبالا كبيرا وزحاما شديدا أمام اللجان بالطوابير، لحسم مقاعد مجالس الإدارات للدورة الجديدة 2019-2023.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية 108557 تاجرا مقيدين بالغرفة.

 

 

 

 

 


انتخابات الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

غرفة القاهرة التجارية

انتخابات الغرف

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