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استمع لنداء استغاثة ناقلة النفط فى خليج عمان عقب تعرضها لهجوم ..فيديو

السبت، 15 يونيو 2019 02:28 م
استمع لنداء استغاثة ناقلة النفط فى خليج عمان عقب تعرضها لهجوم ..فيديو ناقلة نفط فى خليج عمان
كتب محمد رضا

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نشرت وسائل إعلام عربية، مقطع صوتى لنداء استغاثة من أحدى السفن التى كانت قريبة من ناقلة النفط فى خليج عمان، وذلك فى اللحظات الأولى لاستهداف الناقلة، حيث أوضح قائد السفينة فى استغاثته تعرض الناقلة لهجوم يبدو أنه هجوم بطوربيد، مشيرًا إلى تمكن طاقم سفينته من إجلاء طاقم الناقلة التى أوشكت على الانفجار، محذرًا باقى السفن من الاقتراب منها.

وقال قائد سفينة "هيونداى دبى"، فى نداء الاستغاثة الذى نشره موقع "العربية"، "إلى جميع المحطات.. جميع المحطات.. قائد سفينة هيونداى دبى يتحدث.. النيران مشتعلة فى الناقلة "فرونت ألتير" فى موقع 2 – 5 درجة.. خط الطول 25.5 شمالًا 0 – 5 – 7 درجة، 22.8 شرق.. الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة كما ذكر قائد الناقلة.. هجوم بطوربيد على الأرجح.. هجوم بطوربيد".

وأضاف "هناك خطر انفجار الناقلة.. إلى جميع السفن فى المنطقة المجاورة حافظوا على مسافة الأمان بينكم وبين الناقلة.. أكرر موقع الناقلة خط العرض 25 درجة 2 – 5 نقطة شمالًا، خط الطول 0 – 5 -7 درجة، 22.8 شرق، النيران مشتعلة فى الناقلة.. أفراد الطاقم أجلوا بسلام.. طاقم الناقلة المكون من 23 شخصًا باتوا على متن سفينتى.. عملية الإنقاذ انتهت تقريبًا.. لا حاجة لمساعدة طبية".

ويذكر أن الأسطول الخامس الأمريكى، كان قد أعلن حين وقوع الاعتداء، أنه على علم بأنباء الهجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان، موضحًا أن القوات البحرية الأمريكية موجودة فى المنطقة وتقدم المساعدة، وأضاف الأسطول الخامس الأمريكى، أن القوات البحرية الأمريكية فى المنطقة تلقت نداءى استغاثة.

 

 


تخريب ناقلة نفط

الاسطول الامريكى

خليج عمان

هجوم على ناقلة نفط

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