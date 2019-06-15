استقبال 8 حالات لأطفال مصابين بعقر كلب ضال بحميات المنصورة

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

استقبلت مستشفي الحميات بالمنصورة ثماني أطفال مصابين بحالات عقر من كلب ضال بمنطقة الحسينية و الجلاء بالمنصورة.

وقد شهدت منطقة الجلاء و الحسينية بمدينة المنصورة حالة من الرعب، بعد أن هاجم كلب ضال عدد من الأطفال بالمنطقة مما أدي إلى إصابتهم بإصابات مختلفة ، من بينه جروح قطعية بالوجه والبطن وجرح تهتكي بالساعد الأيمن والأيسر والظهر، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

ونفي الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، أن يكون الحيوان الذي هجم على الاطفال هو ذئب، ومؤكدًا أنه كلب ضال شرس، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أنه تم نصب أفخاخ خاصة بواسطة المادة السامة الاستركنين، وذلك حسب طبيعة المكان الذي تتم فيه الحملة بالتنسيق مع مجلس المدينة والشرطة؛ لتحديد الأفراد المكلفين بالاشتراك فى الحملة، وعمل محضر انضمامى من الطب البيطري والبيئة والشرطة.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، إنه الحملات على اسفرت عن إعدام 65 كلب ضال، باستخدام 15 طلقة خرطوش، و25 جرام استركنين، فى الفترة ما بين 9 و 13 يونيو الجاري.