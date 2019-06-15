اختبارات القدرات لكلية الإعلام أون لاين.. وتبدأ عقب امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية، مباشرة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة التى يؤديها الطلاب فى الوقت الحالى وحتى إعلان نتيجة هذه الامتحانات.

وكشفت الوزارة، عن أن هذه الاختبارات ستكون "أون لاين" وستنفذ بنفس طريقة اختبارات القدرات بكليات القدرات "الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية والفنية" التى يؤديها الطلاب سنويًا وبنفس القواعد المعمول بها فى هذه الاختبارات.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أصدرت قرارًا بعقد اختبارات قدرات للقبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة "العربية - الأجنبية"، اعتبارًا من العام الجامعى القادم 2019/2020، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس الجارى.