احتراق سيارة محملة أسمنت سائل وإصابة قائدها بحروق فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع مدير الأمن متمثلة فى إدارتى الحماية المدنية والمرور بالمعدات اللازمة من أجل السيطرة على حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت السائل عند نقطة الزيرو بطريق سوهاج الأحمر، مما نتج عنه احتراق السيارة بالكامل وحمولتها وإصابة السائق بحروق متفرقة بالجسم.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر ووجود حالة إصابة واحدة وتمت السيطرة على الوضع.

وبالفحص تبين من التحريات بتمكن قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة وقوات إدارة المرور برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير الإدارة بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لقرية الكوله دائرة مركز أخميم من السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل بمقطورة تحمل رقم 6921 ر. ع. ج ومقطورة رقم 4972 ر. ج. ع وذلك بعد انقلابها على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الزيرو وبلغت الحمولة حوالى 55 طنا تقريبا.

نتج عن الحريق تفح السيارة بكامل حمولتها وإصابة قائد السيارة بحروق متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.