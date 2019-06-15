إيران تستدعى سفير بريطانيا بعد اتهامات بالهجوم على ناقلتى نفط

دبى (رويترز)

ذكرت وكالة الطلبة للأنباء فى إيران، أن الحكومة استدعت اليوم السبت السفير البريطانى فى طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان.

وقالت الوكالة "خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم فى خليج عمان...بريطانيا هى البلد الوحيد الذى أيد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم".

وأصدر وزير خارجية بريطانيا جيريمى هنت بيانا أمس الجمعة ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثورى الإيرانى فى الهجوم على ناقلتى النفط قائلا إنه لا يمكن لأى بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.