إقبال ملحوظ على إنتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف وسط إشراف قضائى

بنى سويف - أيمن لطفى

شهدت لجان انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف اليوم السبت، إقبالا ملحوظا خاصة فى لجان بندر ومركز بنى سويف، للمرة الأولى منذ سنوات وسط تنافس قائمتى المستقبل والتطوير والتغيير .

وتجرى الانتخابات منذ الصباح وحتى الخامسة مساء، بمشاركة 12 ألف و460 عضوا لهم حق التصويت، لأختيار سبعة من بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 15 مرشحا، وذلك وسط إشراف قضائى فى 13 لجنة بينهم 4 لجان فى بندر ومركز بنى سويف والأخرى موزعة على المراكز الست الإدارية، وأقيمت سرادق للناخبين ومناصريهم بداخلها مراوح للتهوية، ومياه باردة أمام مبنى الغرفة التجارية بحى مقبل بمدينة بنى سويف العاصمة بحضور مدير الغرفة أحمد معروف ومحمد حميدة العضو الإدارى بالغرفة، علاوة على قيام موظفى الغرفة بإستخراج أرقام الناخبين من أجهزة اللاب توب داخل مبنى الغرفة الرئيسى، والذى يضم أربع لجان لبندر ومركز بنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف