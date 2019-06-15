إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة مبكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.
وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون.
و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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