إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بقرية الصوفية بالشرقية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بقرية الصوفية بالشرقية، مساء اليوم، باشتباه تسمم، نتيجة تناولهم وجبة غذائية مصنعة بالمنزل غير طازجة وتم نقلهم لمستشفى أولاد صقر العام، لعمل الإسعافات الأولية لهم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 5 أفراد من أسرة واحدة، مقيمين بقرية الصوفية دائرة مركز أولاد صقر، للمستشفى العام، مصابين باشتباه تسمم.

وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين أنهم تناولوا وجبة غذائية مصنعة بالمنزل غير طازجة، وتم تحرير محضر بالواقعة.