إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز كفرالدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من كوبرى كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.