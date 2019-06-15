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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

السبت، 15 يونيو 2019 10:02 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية الاسعاف - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور فى حادث تصادم، صباح اليوم، أمام قرية البيروم بطريق "فاقوس - الزقازيق" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "فاقوس - الزقازيق" أمام قرية البيروم دائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارة مكروباص بدراجتين بخاريتين، ولاذا قائد السيارة بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة 5 شباب من مستقلى الدراجتين، بينهم حالة خطرة لشاب يدعى "السيد محمد عتمان" مصاب بكسر بقاع الجمجمة وكسور بالظهر.


الشرقية

مركز فاقوس

حادث تصادم

قرية البيروم

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