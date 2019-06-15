إصابة شقيقين فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب سائق وشقيقه، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بعد نفق أبو صالح اتجاه قبلى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 11474 رحلات إسكندرية، وبداخلها شخصان ووجه مدير الأمن بانتقال سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.

وانتلقت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هما "محمد خالد ربيعى" 32 سنة سائق مصاباً بجروح وسجحات واشتباه كسر بالساق اليسرى، وشقيقه "أحمد" 18 سنة، مصاباً بجروح وسجحات متفرقة بالجسم وكلاهما مقيمان بمحافظة المنيا، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.