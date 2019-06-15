سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شقيقين فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

السبت، 15 يونيو 2019 12:37 م
إصابة شقيقين فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب سائق وشقيقه، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بعد نفق أبو صالح اتجاه قبلى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 11474 رحلات إسكندرية، وبداخلها شخصان ووجه مدير الأمن بانتقال سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.

وانتلقت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هما "محمد خالد ربيعى" 32 سنة سائق مصاباً بجروح وسجحات واشتباه كسر بالساق اليسرى، وشقيقه "أحمد" 18 سنة، مصاباً بجروح وسجحات متفرقة بالجسم وكلاهما مقيمان بمحافظة المنيا، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

 


بنى سويف

انقلاب سيارة ميكروباص

نفق ابو صالح

الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع شقيقين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بزراعى البحيرة

السبت، 15 يونيو 2019 12:10 م

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

السبت، 15 يونيو 2019 10:46 ص

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

السبت، 15 يونيو 2019 09:27 ص

اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:10 م

صور.. انقلاب سيارة نقل أموال بوسط مدينة الأقصر

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:40 م

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق بلبيس الصحراوى

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:28 م

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة