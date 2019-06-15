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إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة بحاجز طريق الساحل الشمالي

السبت، 15 يونيو 2019 12:23 ص
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة بحاجز طريق الساحل الشمالي حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر حادث اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني لطريق الساحل الشمالي، مساء اليوم، أمام منتجع مراسي.
 
استقبل مستشفى العلمين المركزي، عبد الرحمن أحمد محمد " ٢٧سنة "-من القاهرة- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونادر شريف محمد " ٢٤سنة"-من القاهرة- مصاب بجرح بالجبهة طوله حوالي ٣سم واشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر تعرضها لحادث سيارة.
 
تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
 
 
 

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