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إسرائيل تبنى مستوطنات فى الجولان تحمل اسم "مرتفعات ترامب"

السبت، 15 يونيو 2019 05:51 م
إسرائيل تبنى مستوطنات فى الجولان تحمل اسم "مرتفعات ترامب" مرتفعات ترامب
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء اليوم السبت عن اللافتة التى سيتم وضعها على مجموعة من المستوطنات التى سيتم بناؤها قريبا على مرتفعات الجولان والتى سيطلق عليها اسم "مرتفعات ترامب".

 

مرتفعات ترامب
مرتفعات ترامب

وذكرت الصحيفة أنه تم الكشف عن اللافتة قبل 24 ساعة من عقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو جلسته الاسبوعية بمرتفعات الجولان غداً الأحد ، من أجل مناقشة المشروعات التى سيتم إطلاقها بالمستوطنات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المستوطنات الجديدة ستضم مئات الوحدات السكنية ، حيث جاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية تأييدها لفرض السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت الجولان السورية المحتلة فى 5 يونيو 1967 لتبسط سيطرتها عليها ، بينما تعتبر الأمم المتحدة الجولان اراضى سورية محتلة وتطالب اسرائيل بالانسحاب منها.

 

 

 


اسرائيل

تل ابيب

مرتفعات الجولان

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سوريا

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