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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى المطرية

السبت، 15 يونيو 2019 04:53 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى المطرية متهمون بسرقة دراجات نارية،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة  3 دراجات بخارية . 

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

كما اعترف بإرتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بقطعة أرض فضاء بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجات المستولى عليهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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