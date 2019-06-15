إبراز السجل التجارى شرط للتصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية

كتب ــ إسلام سعيد

شهدت انتخابات غرفة القاهرة التجارية، إقبالا كبيرا خلال الساعات الأولي من جانب التفويضات والشركات الاعتيارية، وكانت اللجان مزدحمة بالطوابير، فيما شهدت اللجان الفردية إقبالا ضعيفا.

ومع منتصف اليوم، تزايد الإقبال من الشركات الاعتبارية والافراد، فيما اشتعلت المنافسة بين قائمة المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة، وقائمة إيهاب سعيد " التغيير للتطوير"، لحشد أعضاء الغرفة.

ويخوض انتخابات غرفة القاهرة التجارية، 35 مرشحا بعد انسحاب 19 مرشحا، كما تم إلزام التجار بإبراز السجل التجاري كشرط للتصويت، سواء الشركات الاعتبارية أو الأفراد.

يذكر أن الانتخابات يشارك بها سيدتين من خلال قائمة التغيير للتطوير، من خلال 23 لجنة لانتخاب 11 عضوا بمجلس الإدارة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بغرفة القاهرة التجارية، 108557 تاجرا مقيدين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 5 مساء.

ويشارك نحو 537 الفا و829 تاجرا علي مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية في هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتي يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة، وفق موقع اتحاد الغرف التجارية.

وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية، لنفتح جميعا صفحة جديدة من اجل مستقبل افضل لابنائنا باستمرار العمل الدؤوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، بحسب تصريحات للوكيل أمس الجمعة.

وحسمت التزكية انتخابات 5 محافظات على رأسها غرفة البحيرة التجارية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك في الدورة الجديدة 2019-2023 ليفوز بذلك رئيس الغرفة الحالى فتحى مرسى، وكذلك حسم الأقصر بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وأخيرا حسم مقاعد الفيوم والشرقية بالتزكية.